Berizzo cierra la puerta a Chile: "Seré entrenador del Sevilla todo lo que mi contrato dice"

Sobre el Athletic: "Espero un partido duro ante un rival sólido y más en su casa"

El entrenador del Sevilla FC, Eduardo Berizzo, ha cerrado este viernes las puertas a ser el nuevo seleccionador chileno, tras la salida de Juan Antonio Pizzi al no poder clasificar al equipo para el Mundial de Rusia 2018, y ha asegurado que por su parte cumplirá su contrato con el equipo sevillista, con quien espera ganar al Athletic Club este sábado en San Mamés en un partido "duro".

"Sé del dolor de Pizzi en este momento, pero por lo demás yo cuando firmo un contrato, lo cumplo. No juego a un doble discurso ni quiero que haya especulación. Mi trabajo necesita concentración y soy entrenador del Sevilla. Lo seré todo lo que mi contrato dice, por lo menos de mi parte", señaló Berizzo en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó que Juan Antonio Pizzi no haya podido clasificar a Chile para Rusia. "Yo he podido entrenar a esa selección siendo asistente de Bielsa y lamento que no estén en el Mundial, también porque Pizzi es un amigo", reconoció el técnico argentino.