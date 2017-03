Benzema: "No soy culpable, es injusto que no vaya a la selección"

El jugador del Real Madrid Karim Benzema considera "injusto" que no sea convocado con la selección francesa y recordó que no es culpable después de la polémica generada debido a su implicación en el presunto chantaje con un vídeo sexual al también futbolista y compatriota Mathieu Valbuena.

"Encuentro injusto que no vaya a la selección. No tengo explicación", dijo Benzema en declaraciones a RMC recogidas por Europa Press. "Me gustaría tener una conversación con el seleccionador", añadió el '9' del Real Madrid al ser preguntado por Didier Deschamps, que ya optó por no convocarle para la pasada Eurocopa celebrada en Francia.

Desde octubre de 2015 Benzema no ha sido citado con los 'blues' y él asegura que "por el momento" no ha cerrado su carrera con la selección. "No he puesto el punto y final a mi carrera internacional. Me gusta jugar partidos de alto nivel, amo el fútbol. Es duro cuando juegas en un gran club", manifestó el ex del Lyon.

En este sentido, Benzema dijo que "si se habla de lo extradeportivo, de la historia de Valbuena" ya ha cumplido el castigo. "No soy culpable. He pagado por ello. Creo que está bien", insistió el jugador del Real Madrid, al que le gustaría poder hablar con Deschamps. "Me gustaría que me explicara por qué esto dura, me hago la pregunta todos los días", agregó.