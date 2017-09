Benedito, con 7.278 firmas, "satisfecho y en el convencimiento" de lograr el voto de censura

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona y promotor del voto de censura, Agustí Benedito, ha asegurado este jueves que de momento están por encima de las previsiones iniciales en cuanto a la recogida de firmas para emprender el voto de censura, y es que ya tiene en su poder 7.278 apoyos y confía en llegar a las 16.570 firmas necesarias pese a que las discrepancias con el club en cuanto al plazo límite de entrega siguen en liza.

De todos modos, si no logra las firmas, no llevará más allá su oposición a la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu. "Si no se llega a las firmas es porque la masa social del Barça no ha querido, y no hay 'plan B'. Hemos huido de la crispación, hay tranquilidad absoluta y expresión democrática. Si al final no tenemos firmas es que la masa social no quiere. Y nada. A esperar que se vaya o que dimitan", concluyó.