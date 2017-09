Benedito suma 10.715 firmas para el voto de censura y se enroca en entregarlas el 2 de octubre

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benetido ha anunciado este jueves que cuenta con un total de 10.715 firmas para poder llevar a cabo el voto de censura contra la Junta Directiva que preside Josep Maria Bartomeu y ha reiterado que entregará los apoyos que recoja el 2 de octubre, y no el 27 de septiembre que el club pone como fecha límite.

"Si se quieren ceñir al 27 de septiembre no tendremos más remedio que defenderlo hasta donde sea necesario y será un juez quien decida si 18.000 socios pueden votar o no", apuntó Benedito, quien explicó que iría a un notario a entregar las firmas si fuera necesario, y añadió que si finalmente el club acepta recibir las firmas el 2 de octubre las entregará llegue o no llegue a la cantidad exigida.

En este sentido, recordó que contempla la vía judicial para defender su posición, siempre que el club no rectifique. "Están buscando que el apoyo no se traduzca en papeletas, pero si llegamos con 18.000 firmas y no las cogen, no tendremos más motivo que agotar todas las vías necesarias"