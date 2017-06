Intentará aunar a la oposición junto a Laporta o Freixa, con quien ya ha establecido contacto

"Como la Junta no dimite, y hay un sentimiento mayoritario de que deberían hacerlo, por eso este verano el Barça vivirá la tercera moción de censura de sus últimos años. Hay pérdida de confianza, les he pedido reiteradamente que dimitan, no lo han hecho. Tienen intención de aguantar 'caiga quien caiga'", apuntó Benedito en rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.