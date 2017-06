El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha dado este miércoles al portavoz de la Junta Directiva del club blaugrana, Josep Vives, un plazo de tres días para rectificar su acusación de "moroso" y de deber a la entidad un total de 9.862,53 euros y ha calificado de "mentiroso" a Vives y de "patético" que diera en público esos datos en el marco de la posible moción de censura emprendida por el empresario.

Después de que el lunes Vives asegurar en rueda de prensa tras una reunión de Junta Directiva que Benedito debía al club esos casi diez mil euros, éste ha negado tal deuda. "En dos años nadie me ha llamado para decirme que tenía una deuda. No hay que ser muy inteligente para pensar que si no hubiera voto de censura no habría ni factura, ni el señor Vives hubiera hablado de ello a la salida de una reunión de Junta Directiva", apuntó.