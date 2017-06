El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado este lunes que el excandidato a la presidencia y ahora promotor de una posible moción de censura contra la actual directiva, Agustí Benedito, debe un total de 9862,53 euros al club de aquel proceso electoral y le piden "rigor" antes de emprender tal moción que, a día de hoy, no existe.

"Tenemos un respeto muy grande por la iniciativa que pudiera tomar cualquier socio dentro de los Estatutos. Pero recordamos las condiciones, que son que haya un escrito formal y a partir de entonces se solicitan unas papeletas. Todavía no hemos recibido nada de esto ni nada que se le parezca. Moción de censura hoy día no hay ninguna", recalcó Vives.

"La moción de censura está prevista como figura excepcional para situaciones excepcionales en las que realmente la institución se vea en peligro y entendemos que este no es el caso. Entendemos que hay gestiones buenas o malas, competiciones que se ganan o no, pero algo así no es suficiente para una moción que a día de hoy no existe", aseguró.