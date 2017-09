Ben Yedder: "Estoy contento con el 'hat-trick', me llevo el balón que es muy bonito"

El delantero del Sevilla FC, Ben Yedder, afirmó que se sentía "muy contento" después conseguir un 'hat-trick' en la victoria del Sevilla ante el Maribor (3-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones, competición en la que el jugador recordó que no ha jugado "mucho".

"Estoy muy contento por el 'hat-trick', es también muy bueno para el equipo. Ganamos el partido y nos vamos contentos. Es mi primer 'hat-trick' en 'Champions', competición en la que no he jugado mucho, y estoy muy contento. Me llevo a casa este balón que es muy bonito", afirmó el delantero nada más concluir el partido ante el equipo esloveno.