Baysse (Málaga): "No me preocupo del rival, me preocupo del equipo y del juego que queremos hacer"

El jugador del Málaga Paul Baysse dejó claro el deseo de conseguir la primera victoria de la temporada este domingo (18.30 horas) en Liga en su partido frente del Leganés, y aseguró que no le preocupa el "rival" sino su propio equipo y el "juego" que pretenden hacer.

"No me preocupo del rival, me preocupo del equipo y del juego que queremos hacer. Nos vemos a nosotros, no al rival, para jugar nuestro fútbol y jugar para ganar. El equipo quiere ganar por nosotros, por el club y por los aficionados. Necesitamos la confianza de todos para ganar", indicó en rueda de prensa este martes.