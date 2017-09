El Bayern censura el enfado de Ribéry tras ser sustituido ante el Anderlecht

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, reprendió públicamente al francés Franck Ribéry por su reacción tras ser cambiado este martes en el partido de Liga de Campeones ante el Anderlecht.

"Eso no debería pasar en el Bayern Múnich. No está bien, hablaremos sobre ello", afirmó Salihamidzic tras la victoria 3-0 en el Allianz Arena del campeón alemán.

"Le preguntaré por qué reaccionó así", declaró el técnico italiano en la rueda de prensa posterior. "Algunas veces los jugadores no entienden mis cambios. El rendimiento de Ribéry fue bueno, no fue por eso. El domingo no entrenó y por ello quería darle una pausa", aclaró el de Reggiolo.