El Bayern Múnich no se fija plazos para buscar al sustituto de Ancelotti

El director deportivo del Bayern Múnich, Hasan Salihamidzic, ha evitado fijar plazos para encontrar al sustituto de Carlo Ancelotti tras el despido del técnico italiano este jueves, a la vez que aseguró que Willy Sagnol será el "entrenador interino" en una situación en la que el equipo debe "reaccionar".

El exjugador francés Willy Sagnol, quién era asistente de Ancelotti, dirigirá el partido del domingo ante el Hertha Berlín. Después llegará el parón de selecciones y el club tendrá dos semanas para analizar la situación y determinar si es necesario el fichaje de un nuevo técnico. "Vamos a evaluar todas las posibilidades. No es normal quedarnos sin entrenador en medio de la temporada. Es algo que lamentamos".

Ante las informaciones que señalaban que varios jugadores tuvieron un desencuentro con Ancelotti, Salihamidzic reconoció que la situación no era cómoda. "No había una buena atmósfera pero seguro que vamos a volver con fuerza de esta situación", señaló. "Ya no hay excusas. El entrenador se ha ido y hay que ganar el partido del domingo. Necesitamos una reacción del equipo", sentenció.