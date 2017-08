Bartra: "Dembélé no se puede comparar con nadie, acaba de empezar y hay que tener paciencia"

El jugador de la selección española Marc Bartra ha sentenciado que no se puede comparar a Ousmane Dembélé con nadie "ni siquiera con Neymar", ya que es aún "muy joven" y le queda mucho por dar, según ha asegurado en la concentración de la selección, donde fue preguntado por su excompañero en el Borussia Dortmund y nuevo jugador del Barcelona.

"Al final Dembélé es talento puro y un gran fichaje. Es muy buen jugador, es joven y no se puede comparar con nadie, ni con Neymar. Él acaba de empezar y hay que tener paciencia. Va a dar diversión al fútbol por su desequilibrio y eso es lo que busca el Barcelona", dijo en rueda de prensa este martes en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, donde está concentrado con la selección española.

La presente temporada es ya la segunda para el defensa en Alemania, por lo que ya está "adaptado al fútbol alemán". "La Bundesliga es una liga competitiva, intensa, que al final me hace estar en lo que quiero. Di el paso para estar en un club que me hace estar al cien por cien, es uno de mis grandes objetivos estar aquí, es un algo importante. Estoy en un sitio importante para seguir creciendo y seguir con el trabajo que me lleva a estar aquí", añadió el catalán.