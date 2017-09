El Barça blande dos dictámenes más y exige a Benedito que entregue esta noche las papeletas

El vicepresidente primero del FC Barcelona Jordi Cardoner ha exigido en nombre de la Junta Directiva al socio y excandidato a la presidencia Agustí Benedito que entregue esta noche, a las 23.30 horas como máximo, las papeletas que ha recogido para emprender el voto de censura en base a dos dictámenes más, de la secretaría general del Deporte de la Generalitat y el colegio de abogados de Barcelona, favorables al criterio del club.

Así, ve "inadmisible" que Benedito les pretenda condicionar la entrega de papeletas a la ampliación de plazo sin ningún dictamen y bajo la amenaza de llevar al club a los tribunales, así como que no las entregue. "Se debe ser coherente. Benedito ha explicado que hay un número de papeletas y creemos que los datos de estos socios deben ser salvaguardados después de ser validadas las firmas, pero estas no pueden quedar escondidas", comentó al respecto.

Negó además que el club tenga miedo alguno y que, si se enrocan en el plazo del 27 de septiembre, es por los dictámenes. "No desde el miedo, sino del trabajo de tener estos cuatro informes definitivos, pediría a Benedito que en vez de decir si tenemos o no miedo aporte sus informes jurídicos. Aquí no hay más polémica, ha habido resoluciones de partes jurídicos que han sido contundentes y que no discrepan. No gestionamos el club desde el miedo", apostilló.