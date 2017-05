Bale: "No estaré decepcionado si no soy titular"

El delantero galés del Real Madrid, Gareth Bale, ha aclarado que no estará "decepcionado" si empieza como suplente en la final de la Liga de Campeones, ya que "sea titular o sea suplente" frente a la Juventus ha vivido "un año difícil por las lesiones".

"No estaré decepcionado si no soy titular, estaría decepcionado si no hubiera podido llegar a la final. Estoy dándolo todo para llegar en forma y tener mi tobillo preparado. Sea titular o sea suplente en la final, ha sido un año difícil por las lesiones", lamentó Bale en el día de atención a medios previo a la final europea.