Bacca, presentado con el Villarreal: "He venido con la mentalidad de quedarme"

El nuevo delantero del Villarreal CF Carlos Bacca dejó clara su intención de trabajo y sacrificio para hacerse con un hueco en el cuadro amarillo, a donde llega cedido por el Milan pero con una opción de compra, dispuesto a crecer en un "equipo competitivo".

"Estoy muy contento de poder emprender esta nueva aventura en un gran club, un club que es una familia. Zapata, Musacchio, Matías Fernández, muchos compañeros del Milan me hablaron de lo fenomenal que era el club, pero se queda corto con lo que he vivido a mi llegada. Desde el primer día, me he sentido en mi propia casa", añadió Bacca.