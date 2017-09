El Ayuntamiento de Madrid abonará 6,2 millones al Atlético por 126.305 entradas como pago por el Metropolitano

El Ejecutivo de Ahora Madrid destaca la obligatoriedad de hacer frente a ese crédito extraordinario

En el expediente se han hallado facturas por 126.395 entradas facilitadas hasta el año 2014, que ascienden a 6.208.007 euros. Ese gasto no fue convalidado por anteriores gobiernos municipales. La cláusula de pago en especies a través de entradas se ha valorado como contraria a la norma, por lo que no se incluye en la modificación del convenio firmdo con el Atlético para la venta de la parcela del antiguo estadio de la La Peineta.

"Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con un inmueble que no se puede vender, que no sirve para los madrileños pues es un estadio de fútbol, que no tiene accesos, con un montón de facturas en los cajones y con un problema legal de difícil solución: el importe obtenido por la venta de bienes inmuebles sólo se puede destinar de acuerdo con la ley a bienes inmuebles y no a la adquisición de entradas como había hecho el anterior equipo", apuntó el delegado.