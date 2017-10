Ayuntamiento y FC Barcelona, unidos para erradicar el incivismo alrededor del Camp Nou

Club y consistorio lanzan una campaña y pondrán más seguridad y limpieza en días de partido

"Ayudaremos a intentar corregir aquello que provocamos, como el ruido, movimiento o cosas inherentes a nuestra actividad. Pero sin el Ayuntamiento y sin los vecinos no podríamos hacer bien esta campaña, esto se tiene que compartir con los vecinos. Desde el Barça pedimos respetar el descanso de los vecinos, y no se puede tolerar actividades incívicas de su gente. Ser del Barça no es sólo ser de un club que viste de blaugrana, ser del Barça es ser cívico y ser ciudadano del barrio y de la ciudad", argumentó.