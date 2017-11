Ayestarán: "Tras este partido, estoy aún más convencido de que sacaremos esto adelante"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha señalado, tras la derrota de su equipo (3-0) ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que, después de este resultado, está "aún más convencido" de poder revertir la situación del conjunto canario, que se encuentra en posiciones de descenso, y ha asegurado que sus jugadores han hecho "un buen partido" ante los blancos.

Por último, el preparador afirmó que el partido frente al Levante no es una final. "Lo que más me preocupa es mantener la concentración el resto de jornadas. El partido frente al Levante no es una final. No quiero restarle importancia pero todavía quedan muchas opciones", añadió.