Ayestarán: "Estábamos convencidos de que se iba a jugar, se ha hecho lo correcto"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha asegurado tras el encuentro en el que su equipo ha caído derrotado (3-0) ante el FC Barcelona en la séptima jornada de LaLiga Santander, que estaba "convencido" de que el partido se iba a jugar y ha afirmado que se ha hecho "lo correcto".

"Sabíamos que iba a ser una situación difícil, no estamos contentos con el resultado pero hay cosas positivas. Hemos hecho un buen primer tiempo, donde hemos tenido más posesión. Hemos tenido ocasiones para ponernos por delante pero no lo hicimos. En la segunda, ellos han dado un paso más adelante", declaró en rueda de prensa.

El vasco reconoció que la situación de disputar el partido a puerta cerrada pudo afectar a los jugadores. "Siempre afecta jugar así, desde un inicio he tratado de que mis jugadores se aislen de esa situación y los he convencido de que se iba a jugar. Son situaciones que no están a nuestro alcance y las hemos afrontado con nuestra mayor profesionalidad", aseguró.

En el plano deportivo, el entrenador de Beasaín se mostró contento con el rendimiento de su equipo a pesar del resultado. "Sabíamos que no iba a ser fácil, aunque lleve pocos días en el cargo no es excusa. Venir a este estadio siempre es complicado. Estamos satisfechos de lo que hemos hecho, el primer tiempo es un buen punto de partida para seguir evolucionando. Nos ha faltado creérnoslo más e ir hacia adelante", agregó.

Por último, el técnico dejó claras las intenciones de su equipo a la hora de jugar. "La disposición que hemos ofrecido hoy es con la que el equipo estaba más comodo. Este no era un partido de referencia, era difícil hoy ser dominador, este es un equipo que no va a vivir de defender, tenemos que dominar a partir de la posesión. En cuanto a balón parado no he querido cmabiar nada. Con tan poco tiempo para preparar el partido había que hacer lo que habitualmente estábamos haciendo, a veces es peor el remedio que la enfermedad", sentenció.