Ayestarán: "Vamos a sacar esto adelante"

El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha afirmado este sábado que van a superar los malos resultados y van a sacar la situación "adelante" porque todo el club está "implicado" para ello, además de admitir que la afición tiene un papel "importante" para el equipo.

"El equipo no llega bien, desunido, no habiendo trabajado, sin apoyo del club y sin convicción de que esto lo saquemos adelante. Tengo la impresión de que hay gente que quiere escuchar esto. Esto no es lo que vemos en el día a día. Vemos a un club implicado, desde el presidente al último empleado del club, porque vamos a sacar esto adelante", indicó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Levante.