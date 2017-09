Ayestarán: "Entrenar a Las Palmas era una de mis prioridades"

El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, confesó que dirigir al conjunto canario era una de sus "prioridades", un equipo con el que dijo sentirse identificado por su estilo de juego y reconoció que necesitan "cuidar todos los detalles y tener algo de fortuna" para derrotar al Barcelona este fin de semana.

"He tenido ofertas del extranjero, pero supe aguantar porque quería entrenar en España. Una de mis prioridades era entrenar a la UD Las Palmas. Este es un club especial, y con un estilo de juego con el que siempre me he identificado", afirmó el guipuzcoano en su presentación en el Estadio de Gran Canaria.