Augusto: "Vamos a buscar la contundencia y la fortaleza de equipo"

El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Augusto Fernández explicó que el cuadro rojiblanco necesita de "la contundencia y fortaleza de equipo", para seguir la "buena racha como visitante" en LaLiga Santander este sábado ante el Deportivo de la Coruña, y encontrar la regularidad en un inicio complicado en especial en Liga de Campeones.

Augusto se refirió además al año de lesión, en un duelo precisamente ante el Depor. "Fue largo. Ya desde la pretemporada que estoy a disposición del entrenador y los compañeros. Siento mucha gratitud porque en los momentos en los que se me hacía un poco difícil el día a día, ahí estaba toda la gente que trabaja aquí para motivarme un poco más", explicó.

"No me siento víctima de lo que me pasó, soy consciente que son cosas que pueden pasar pero de la manera que siento el fútbol fue algo duro, pero ya estoy de vuelta y estoy feliz", añadió, calificando de "orgullo" pertenecer al Atleti.