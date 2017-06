El jugador de la selección española Marco Asensio señaló que no le "seduce" la idea de irse y ser titular en algún gran club europeo porque su "meta" es ser titular en el Real Madrid y apuntó que su objetivo con la selección es mantenerse en la Absoluta.

"No me seduce irme a ningún gran equipo europeo. Mi intención es seguir en el Real Madrid, el seguir teniendo muchos minutos y mi meta es ser titular en él", indicó Asensio este jueves en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

El centrocampista, de 21 años, tuvo una racha en el conjunto blanco donde Zinedine Zidane no contó mucho con él, pero la clave fue "mantener la cabeza fría" y "seguir trabajando cada día". "No estaba acostumbrado a no jugar y mantener el trabajo que he ido haciendo en los entrenos y aprovechar la oportunidad del míster ha hecho que haya podido acabar la temporada de muy buena forma", subrayó.