Asensio: "No hay que pensar en titulares y suplentes, confío en mi"

El centrocampista del Real Madrid Marco Asensio afirmó que confía en sí mismo y que no hay que "pensar en titulares y suplentes" en el equipo de Zinedine Zidane, después de lograr los dos goles del conjunto blanco en el empate (2-2) logrado este domingo contra el Valencia en la segunda jornada de LaLiga Santander.

"Confío en mí, en aprovechar las oportunidades que me dan. No ha podido ser. Al final todos nos sentimos importamtes y tenemos que aportar nuestro granito de arena. Todos tenemos que aportar, no hay que pensar en titulares o suplentes", comentó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.