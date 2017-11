Asensio: "Somos un equipo y tiene que dar igual quién marca"

El jugador del Real Madrid Marco Asensio echó un capote a sus compañeros Karim Benzema y Cristiano Ronaldo después de que ambos se quedaran de nuevo sin ver puerta, en un duelo en el que salió como protagonista con otro golazo para su colección, en la victoria (3-0) sobre la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu.

"Ha sido otro buen gol. La he podido enganchar bien. Sabíamos que dejaban un hueco ahí que iba la bola en rechaces y yo estaba ahí y ha sido un buen gol", indicó en declaraciones a Movistar Plus. "No lo he visto por la tele, los de la Supercopa también fueron muy bonitos", añadió tras la undécima jornada de LaLiga Santander.