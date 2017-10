Arbeloa: "Echo de menos cada día en el Real Madrid"

EUROPA PRESS

El exfutbolista del Real Madrid Álvaro Arbeloa consideró este vierns que "no ha dado tiempo" a que eche de menos la competición después de su retirada profesional, aunque sí "cada día" que pasó en el conjunto madridista "No me ha dado tiempo a añorar la competicion, pero echo de menos cada día en el Real Madrid", reconoció Arbeloa durante el Foro Luis de Carlos organizado por la Fundación Real Madrid. "Estoy muy contento de recibir siempre el cariño de los madridistas y de recibirlas ahora incluso más que cuando jugaba", añadió.

Durante el evento, el exjugador blanco se sentía "un poco pequeño alrededor de tanta historia" y de leyendas del club blanco como Paco Gento, Antonio Ruiz o Roberto Carlos. El ganador de dos Ligas de Campeones atribuyó a "la suerte del campeón" los éxitos cosechados por el club en estos años, además de que con "buenos jugadores y buenos entrenadores es mucho más fácil".

De esos años con el Real Madrid, Álvaro Arbeloa se queda con la Décima. "A todo el mundo nos viene el gol de Sergio (Ramos), pero creo que cuando nos dimos cuenta de que éramos campeones fue con el gol de Bale. Ahí corrimos todos hacia el córner, con Xabi (Alonso) que se hizo los 100 metros en dos segundos. Fue un momento único el haber levantado un partido complicadísimo", señaló.

Ese éxito en la Décima vino marcado por la "mentalidad" de los futbolistas. "Fue subir al autobús después de ganar y oigo por detrás a Carvajal que dice 'el año que viene a ver si la ganamos otra vez' y me gire y le dije que disfrutara el momento porque no sabes cuando vas a ganar otra", comentó Arbeloa.

El exjugador reconoció tener "dudas" por si conseguirían el ansiado título europeo, sobre todo tras perder tres semifinales seguidas y una final con el Liverpool ante el Milan de Ancelotti. "Era mi primer año en Europa y llegar a la final era importante, pero luego me acordé muchos años de esa final porque no sabía si iba a tener una oportunidad. Cuando Carlo llegó al Real Madrid le dije que se pusiese las pilas porque me debía una", destacó.