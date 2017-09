Amancio: "Los últimos tres partidos en el Santiago Bernabéu no se pueden volver a repetir"

EUROPA PRESS

El exfutbolista del Real Madrid Amancio Amaro se mostró preocupado por los últimos tres tropiezos de su equipo en el Santiago Bernabéu, algo que "lógicamente no es muy normal" y espera que esta racha negativa "no se vuelva a repetir".

"Estos partidos tendrán que desarrollarse, aunque lógicamente no es muy normal que en tres partidos en casa no se haya conseguido la victoria. Esto no se puede volver a repetir porque es lo que deseamos los madridistas", declaró este miércoles Amancio, quien participó en el Día Mundial de los Lácteos promovido por la Organización Interprofesional Lactea (InLac).

Pese a los malos resultados en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid parece otro a domicilio, teniendo como ejemplo el pasado triunfo en Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund. Amancio disfrutó de un encuentro "vibrante y muy efectivo" por parte del conjunto blanco gracias a que los de Zinedine Zidane "jugaron muy ordenados y supieron defenderse muy bien y sumarse al ataque".

Esta victoria en el Signal Iduna Park confirma también el cambio de dinámica del equipo madridista ante equipos alemanes. "Siempre hemos sufrido, sobre todo en mi época nos ha sido muy difícil con el Bayern, que era el equipo al que más nos enfrentábamos, y siempre ha sido bastante superior. Pero últimamente cualquier equipo alemán que se presenta tenemos la suerte de pasar adelante nosotros", reconoció Amancio.

Otro hecho a destacar por el mítico jugador coruñés es la dificultad actual del conjunto merengue en el campeonato liguero, ya que antes el fútbol "estaba más nacionalizado" consiguiendo así "equipos equilibrados" y favoreciendo al Real Madrid "porque así lo demuestra la historia".

Sin embargo, un título europeo era más difícil en aquel momento, ya que los rivales podían "reforzarse con jugadores de otros países y que estaban destacando" como el Inter de Milán, que se aprovechó del buen momento de Peiró y Luis Suárez para conseguir sus dos primeras Copas de Europa en la década de los sesenta.

El exfutbolista acudió como estrella invitada del 'Día Mundial de los Lácteos en la Escuela (DMLE)' para concienciar a jóvenes de entre diez y doce años sobre el consumo de leche y además animándoles a que hagan deporte ya que "se adquieren valores que luego te ayudan a lo largo de tu vida".

"Yo he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta que es el fútbol y he aprendido que a través del deporte se adquieren valores que luego te ayudan a lo largo de tu vida", señaló Amancio durante su intervención en este evento promovido por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) en el Colegio La Inmaculada Marillac de Madrid.

El gallego apeló a valores "como el esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo" que producen posteriormente "la satisfacción de cuando has luchado todo lo que has podido". "No se olvidan y que os valdrán para el trabajo, para vuestra familia y para vuestros amigos", añadió.

Desde su llegada, Amancio estuvo muy pendiente de los jóvenes asistentes al evento, mostrándoles las dificultades de aquella época con balones fabricados a través de "trapos metidos en calcetines" y siempre en la calle, algo que buscó transmitir en su discurso a los alumnos del centro. Al finalizar, el exfutbolista regaló dos balones firmados por la actual plantilla del Real Madrid, así como las camisetas de Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

El 'Día Mundial de los Lácteos en la Escuela' se celebró simultáneamente en varias ciudades de España, siendo el Colegio La Inmaculada Marillac la sede en Madrid. Allí participaron también Fernando Burgaz, Director General de la Industria Alimentaria; Rosa María Ortega, catedrática de nutrición; Francisco Muñoz, Presidente de la Asociación de Abuelos y Abuelas en España; y Óscar Hernández representando a InLac.