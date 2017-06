Alves: "Somos un equipo muy experimentado con el hambre del joven que ha empezado a jugar ahora"

El jugador de la Juventus de Turín Dani Alves afirmó que son "un equipo muy experimentado con el hambre del joven que ha empezado a jugar ahora", y apuntó que él no es "nadie" para "dar consejos" a sus compañeros de cómo jugar la final de la Liga de Campeones este sábado frente al Real Madrid en Cardiff, pese a haber levantado la 'orejona' tres veces.

El jugador de la 'Veccia Signora' ha disputado más de 40 partidos contra el equipo blanco en su carrera y es uno de los que más victorias ha logrado frente a ellos. Alves cree que "ese es un dato para acojonarlos a ellos". "Estos números hacen que no todo sea favoritismo para ellos. Puede ser un toque de atención para el Madrid. Pero repito, no es un enfrentamiento Dani Alves contra el Madrid, sino Juventus contra el Madrid", apuntó.

También habló sobre Gianluigi Buffon, el veterano meta italiano junto al que compareció en la rueda de prensa y que aún no ha ganado ninguna Liga de Campeones. "Que un jugador de la grandeza de 'Gigi' no consiga este trofeo no cambiaría mucho en su carrera, pero ganarlo podría añadirle una historia más en su larga trayectoria", expresó.

Si la Juventus ganase este sábado, Alves sumaría a su palmarés particular el tercer triplete. Sin embargo, él prefirió no dar importancia a este dato. "Eso sirve para la historia, para cuando dejemos de jugar y alguien mire la trayectoria de mi carrera. Yo no puedo pensar que si ganamos voy a ser el único con tres tripletes. No pienso en esas cosas porque nuestro objetivo es muchísimo más grande que todo eso. En estos partidos se viene, se pilla la copa, se lleva a casa y a celebrar con la gente", manifestó.