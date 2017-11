Alfonso: "Yo creo que la única persona con la que no me llevo bien en el mundo del fútbol es Ángel Torres"

EUROPA PRESS

El exfutbolista Alfonso Pérez reconoce no mantener "una buena relación" con los directivos del Getafe, equipo de su localidad natal y cuyo estadio lleva su nombre, en especial con su presidente, Ángel Torres, a quien considera "la única persona" con la que no tiene buena relación "en el mundo del fútbol".

"La verdad es que con la directiva del Getafe, en especialcon Ángel Torres, no tengo muy buena relación. Yo creoque es de las pocas personas con las que no me llevo bienen el mundo del fútbol. Yo creo que la única", señaló Alfonso durante una entrevista con Sportium.

Pese a la mala relación, el exjugador admite que "la gestión" del mandatario 'azulón' es positiva ya que "estar 12 años en Primera División no es fácil". Además, el madrileño no duda en desearles "lo mejor deportiva e institucionalmente".

Ver su nombre en el estadio de su ciudad natal le hace "estar muy orgulloso" y pese a las "rencillas" con la directiva, Alfonso Pérez confía en que perdure "durante muchos años". "Si mañana viene una multinacional y patrocina el campo y paga un dinero al club, yo lo veo lógico y normal. Si es por un motivo personal, no lo entendería", aseguró.

"Para mí el Getafe ha significado mucho. Yo he ido desde pequeñito a verle con mi padre al campo de Las Margaritas", comentó Alfonso Pérez. "El Getafe de aquella época no es el actual, ni tiene las instalaciones de un Primera División. No pude pasar por esa cantera y directamente me fui al Real Madrid, donde se iban prácticamente todos los chavales de mi edad", continuó.

En ese Getafe actual, el exjugador madrileño tiene claro que la clave ahora es "asentar las bases". "En equipos recién ascendidos con presupuestos diferentes de unos a otros lo que tienes que hacer es fichar bien y mantener la categoría", comentó.

"Al año siguiente tienes un nuevo paquete de dinero y eso es lo que va a permitir seguir teniendo buenos jugadores, montar un buen equipo y una buena estructura y sacar los buenos resultados. En el momento que un equipo fiche mal en Primera División se acusa muchísimo", valoró.

Para ello, la figura del técnico Javier Bordalás será clave y Alfonso Pérez le ve con "mucha experiencia" para conseguir un buen año con el conjunto 'azulón', ya que ha conseguido configurar "un equipo bien trabajado, sobre todo tácticamente".

"LA AFICIÓN DEL BETIS ES OBJETIVA"

Pese a no haber jugado nunca para el Getafe, su vínculo es tan grande con este equipo que se le hace "difícil" decidirse entre ellos y uno de los equipos que más ha marcado su trayectoria, el Real Betis, con el duelo entre ambos este viernes en el Benito Villamarín.

"Sí que es verdad que cuando no se enfrentan entre sí quiero lo mejor para estos dos equipos porque han significado algo en mi vida y en mi carrera y les deseo lo mejor", confesó.

Alfonso Pérez, que vistió la camiseta del Betis durante cinco temporadas, recordó el descenso a Segunda División con los béticos como un "momento muy especial". "Habiendo bajado, al acabar el partido, y ver a toda la afición del Betis corear mi nombre habiendo bajado a Segunda no es fácil de ver en ninguna afición del mundo", declaró.

Precisamente, el exdelantero valoró la afición bética por ser "objetiva" y comportarse con él "francamente bien". "Es una afición que te puede subir y te puede bajar. Saben si tú eres honesto, profesional, trabajador. Le gusta ganar, le gusta que el jugador lo de todo en el campo y eso se transmite a la grada. Lo reconoce cuando un jugador hace un esfuerzo cuando llega al final, se tira y pelea el balón hasta el último momento", advirtió.

Este apoyo constante en Sevilla le permitió vivir "momentos de todo tipo". "Ver a la afición del Betis alegre cuando metes un gol o cuando corea tu nombre. Yo he tenido la suerte de ser un jugador importante dentro del Betis, la gente me lo ha reconocido y me recordará como un jugador importante y especial dentro de la historia del Betis. Espero y deseo que sea así", confió el madrileño, que celebra la llegada de Quique Setién, que ha conseguido practicar "un fútbol muy alegre" que da resultados y que parece convencer a la afición del Betis.