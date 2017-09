Àlex Márquez: "El único objetivo para la carrera es disfrutar"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado, al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Aragón que ha determinado que partirá desde la tercera plaza, que en la carrera de este domingo "no habrá objetivo", únicamente "salir a disfrutar".

"Mañana no habrá objetivo, sólo salir a disfrutar y ver hasta dónde puedo llegar. En líneas generales estoy contento, no sé si tengo mucho ritmo o no, no ha sido una muy buena vuelta. Mañana toca hacer disfrutar a la afición, "afirmó en declaraciones a Movistar MotoGP.