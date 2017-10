Aleix Vidal desmiente que fuese a dedicar un gol a la Guardia Civil

El jugador del FC Barcelona Aleix Vidal se mostró indignado con la prensa y desmintió las afirmaciones que aseguraban que había comentado antes del partido que en caso de marcar un gol se lo dedicaría a la Guardia Civil, protagonista en los violentos incidentes acaecidos este domingo en Cataluña.

"Siempre que se ha mentido sobre mi en prensa me he mantenido al margen, no he hecho nada y lo he dejado pasar, pero esto ya no se puede permitir, han pasado los límites solo por tener noticias que dar y rellenar. Es lamentable que sucedan estas cosas y que la prensa siga mintiendo", afirmó un indignado Vidal. "No pido disculpas porque no he dicho nada que tenga que ver con eso, solo aclararlo porque me parece muy grave. Y que quede claro que soy una persona apolítica", añadió.