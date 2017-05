Alcácer: "Ha sido un año complicado para mí, pero marcar en la final es fantástico"

El delantero del F.C. Barcelona Paco Alcácer se mostró muy contento este sábado al término de la final de Copa (3-1) tras marcar un gol ante el Alavés y haber conquistado el título para el conjunto culé en un año "complicado" para él.

"Ha sido un año complicado para mí, al inicio de temporada los goles no entraban, ahora hay que seguir trabajando y mejorando. En casa me han enseñado a no darme por vencido y a revertir los problemas. En el último tramo de la temporada he estado bien y colaborar con un gol en la final es fantástico", afirmó el azulgrana en declaraciones a Telecinco.