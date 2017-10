Agüero: "El City no tiene problemas de dinero para fichar a Messi"

El delantero argentino del Manchester City, Sergio Agüero, ha apuntado que su club "no tiene problemas de plata (dinero)" para fichar a su amigo Leo Messi, pero ha reconocido que es "muy complicado" realizar esa operación porque el azulgrana ya es "un símbolo" del FC Barcelona.

En este sentido, valoró que lograr el fichaje de Messi es muy difícil "sea el City o sea quien sea porque hay otros equipos que también tiene la misma plata que el City y pueden hacerlo". "Pero me parece que va a ser difícil. Ojalá, como no me va a gustar que esté Leo en el equipo, pero me parece que es bastante complicado", zanjó.