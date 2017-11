Advocaat dejará de ser seleccionador holandés tras los dos próximos amistosos

El seleccionador holandés Dick Advocaat dejará el cargo después de los dos amistosos internacionales de su equipo este mes, dijo este miércoles después de llegar a Escocia para el primero de los compromisos que afrontará el combinado 'oranje'.

"No he dicho lo que voy a hacer, por lo tanto, los clubes no saben si estoy disponible o no. Vamos a sacar estos dos partidos adelante y luego veremos lo que viene en mi camino. Estoy haciendo lo mismo que Louis van Gaal y nunca diciendo 'nunca'", explicó a la emisora holandesa NOS.