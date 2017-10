Aduriz: "La clave de todo es que me lo paso bien"

El delantero de la selección española Aritz Aduriz ha explicado que "la clave" para seguir rindiendo a gran nivel con 36 años es "pasárselo bien", aunque también ayuda que atraviesa "un momento físico muy bueno", sin olvidar que "la cabeza es la que ayuda a todo".

"La clave de todo es que me lo paso bien. Disfruto del día a día, de competir, de ir a entrenar... Yo creo que la clave es pasárselo bien y he tenido la suerte de que las lesiones me han respetado. Me encuentro en un momento físico muy bueno y al final la cabeza es la que ayuda a todo", explicó Aduriz en declaraciones a 'sefutbol.com' que recoge Europa Press.