Cristiano y su lado íntimo tras ganar el Balón de Oro: "Mi hijo me dice que va a ser mejor que yo"

El delantero quiso acordarse de todos sus compañeros y entrenadores , pero hizo especial hincapié en su pasado en el Manchester United. “ A los 14-15 años supe que era diferente a los otros . Cuando empecé a jugar con el Manchester, es cuando me di cuenta de que era realmente bueno” señaló en la entrevista. También tuvo unas palabras para Fergusson, uno de los entrenadores que marcó su carrera . "Es mi padre del fútbol, me enseñó muchas cosas. Fue duro conmigo" concluyó.

Ronaldo está encantado en su casa, pero sobre todo con su hijo Cristiano Jr, del que no se separa. " Veo un poco de mí en él, no sólo porque es mi hijo . Me ha dicho que va a ser mejor que yo. Tiene gran personalidad, puede ser el próximo Cristiano Ronaldo ” comentó orgulloso. Ya es el tercer Balón de Oro que Cristiano Jr ve alzar a su padre, y parece que quiere continuar con el éxito familiar. “ Me dice que va a ganar un Balón de Oro y que puede ganar cinco . Estaría muy orgulloso de él si llega a ser futbolista, pero es muy difícil" concluyó.