Courtois pide perdón a la afición del Atlético tras el polémico tuit con Diego Costa

El portero del Chelsea publicó una fotografía con Diego Costa como ya hizo Piqué con Neymar. El belga acompañó la instantánea con un “Se queda” y emoticonos de risa. No sentó nada bien al Atlético de Madrid, su ex equipo, ya que estaba interesado en el jugador hispanobrasileño.

El Atlético de Madrid ha trabajado duro para conseguir el regreso de Diego Costa al equipo, pero sin embargo, no se ha podido realizar el traspaso. Courtois publicó una foto con el delantero del Chelsea y un “Se queda” . Esto no sentó nada bien en su ex equipo.