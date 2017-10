Conte se plantea dejar el Chelsea tras no conseguir el fichaje de Fernando Llorente

Según la prensa británica, Conte está descontento con la estrategia de fichajes del club. Esta temporada podría ser la última del italiano en el Chelsea debido a diferencias con la directiva. El entrenador habría pedido el fichaje de Fernando Llorente como refuerzo en la delantera y los ‘blues’ han decidido no apostar por el jugador español.

Conte aterrizó en Londres en verano de 2016 y firmó un contrato de tres temporadas, cuya primera fue un éxito total. El italiano consiguió ganar la Premier League con un equipo que demostraba estar en un gran estado de forma. Sin embargo, en su segunda temporada no está encontrado un gran juego y el italiano cree que la plantilla se le ha quedado corta .

Después de la salida de Diego Costa y la lesión de Álvaro Morata , Conte tiene que utilizar al belga Batshuayi. Antes del cierre de mercado, el italiano pidió a la directiva ‘blue’ que lanzara una ofensiva para fichar a Fernando Llorente, un delantero que es de su agrado y que conoce muy bien de su etapa en la Juventus. El español, que tenía, no interesaba demasiado en la oficinas del club yno fue lo suficiente para llevarse al navarro. Sin embargo,. A Conte no le gustó nada esto.

Según la prensa británica, al italiano no le sentó bien que le club ofreciera tan poco por el delantero. Conte está descontento con la directiva y ahora se plantea dejar el Chelsea. No es la primera vez que el entrenador deja un grande por desavenencias con el club . Recordemos su etapa en la Juventus, que después de ganar ligas consecutivas, decidió no continuar.