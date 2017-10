Casillas vuelve al banquillo y el entrenador del Oporto explica las razones de su suplencia

" Iker es un jugador que trabaja , no hay nada más que decir. Tiene un comportamiento fantástico de acuerdo a lo que quiero . El Oporto no es dirigido de fuera para adentro, es dirigido por mí. El estatus a mí no me interesa, para mí el estatus es igual al rendimiento. Punto” concluyó en rueda de prensa.