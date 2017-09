Willy Hernangómez: "A mi familia se le caen las lágrimas viendo jugar juntos a los dos hermanos"

El pívot de la selección española, Willy Hernangómez, ha reconocido que a su familia se le "caen las lágrimas" cuando le ven compartiendo vestuario en el equipo nacional con su hermano Juancho, quien, por su parte, ha asegurado que la medalla de bronce cosechada en el reciente Eurobasket se va a "valorar muchísimo más con el paso del tiempo".

El jugador de New York Knicks recalcó que "jugar con los Gasol y compartir vestuario en los últimos años de esta generación dorada es un sueño". "Convivir con Juanqui (Juan Carlos Navarro), picarme con los Gasol... Me han abierto la puerta de esa familia muy bien, me han enseñado mucho. Me he sentido como un niño con zapatos nuevos", agradeció.