Valencia Basket abona la cláusula del base de Tecnyconta Zaragoza Sergi García

El Basket Zaragoza ha anunciado que el Valencia Basket ha abonado la cláusula de rescisión contemplada en el contrato de Sergi García, hasta ahora en las filas de Tecnyconta Zaragoza, para incorporarlo de inmediato a su equipo.

Por su parte, Sergi García ha querido despedirse del club al que llegó siendo cadete. "Sin darme cuenta, ya han pasado casi seis temporadas. En ellas no he parado de crecer y mejorar en un club y una ciudad que me ha tratado como en casa, pasando de ser uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el primer equipo a ser convocado para estrenarme con la selección española", indicó.