Sylven Landesberg (Estudiantes): "Los playoffs son una expectativa que podemos cumplir"

El jugador estadounidense del Movistar Estudiantes Sylven Landesberg cree que alcanzar los playoffs de la Liga Endesa "son una expectativa" para este nueva temporada y celebró su fichaje por un club "con mucha tradición".

"Estos tíos no bajan los brazos en ningún entrenamiento, eso me empuja a mí y yo ayudo a empujar al resto. Si seguimos trabajando así y mejorando cada día, tengo muy buenas expectativas, quiero llegar a playoffs, que sé que se quedaron cerca el año pasado. Son una expectativa que podemos cumplir porque creo que estamos trabajando en el buen camino y haciendo las cosas como debemos", dijo Landesberg en declaraciones a la web de su equipo.

Respecto al ambiente con el que se ha encontrado una vez integrado en el equipo, Landesberg aseguró que todo el mundo le está recibiendo "con los brazos abiertos". "El cuerpo técnico nos está haciendo trabajar duro desde el primer día. Está siendo algo difícil porque no soy bueno con el español, la lengua va a ser un reto para mí, pero me ayudan traduciéndome y haciendo todo lo que pueden en los entrenamientos, así que está yendo realmente bien. Puedes tener los mejores jugadores del mundo, que si no trabajas duro no hay éxitos", añadió.

"Es un poco diferente, bueno, muy diferente. No desconozco el trabajo duro, me gusta trabajar fuerte porque me gusta el proceso y ver después los éxitos y poder sentirte orgulloso. También he entrenado fuerte en Israel, pero nunca he tenido algo como esto: el trabajo en el gimnasio, exterior, cancha, es un reto, me gusta y es muy diferente para mí, pienso que es más duro", reconoció al ser preguntado por la diferencia entre la liga israelí y la española.