Spahija: "No actuamos como equipo y fue lo peor para mí"

El entrenador del Maccabi FOX Tel Aviv, Neven Spahija, ha asegurado que para nada esperaba una entrada al partido tan floja de su equipo (9-2) y acabar sucumbiendo ante el Barça Lassa (89-67), al que felicitó por su buen baloncesto y por una victoria "merecida", mientras que lamentó que su equipo no jugara con la intensidad necesaria.

"En la segunda parte mejoramos pero ya estaba todo decidido. Lo peor es ver a mi equipo con 5 faltas en la primera parte. No es la manera en que queremos jugar, queremos jugar con dignidad y luchar, no puede faltar la intensidad. En algunos momentos no actuamos como equipo y para mí fue lo peor", apuntó en rueda de prensa.