Sito Alonso: "No podemos esperar tristes a las soluciones, debemos trabajar"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha reconocido este martes tras caer en el Palau Blaugrana ante Zalgiris Kaunas (75-81) y encadenar tres derrotas consecutivas que no pueden "esperar tristes", como así ve ahora a sus jugadores, a que lleguen las soluciones sino que deben trabajar duro para ganar al Olimpia Milan en la próxima jornada de la Euroliga, este jueves.

"Tenemos que reaccionar. Los jugadores están tristes, es difícil hablar de qué pasó. No podemos esperar a las soluciones estando tristes, debemos trabajar para ganar en Milán", aseguró en rueda de prensa.

Alonso reconoció, en cuanto a esta derrota, que Zalgiris fue mejor en cuanto a ritmo. "Debemos reconocer que han jugado mucho mejor que nosotros, sobretodo en cuanto a ritmo de partido. Cuando no estás anotando demasiado, debes tener la misma energía en pista. Cuando ellos buscaron algo diferente, encontraron situaciones de tiro demasiado fácil", lamentó.

Por ello cree que ante Milan deberán mejorar el defender el uno contra uno y sobretodo trabajar con más intensidad el lado débil. "No se va a hacer de inmediato, cuesta de trabajar, pero no se puede hacer mejor o peor en función de cómo estemos o esté el rival", apuntó.

"Afrontamos esta semana con más responsabilidad si cabe para trabajar las cosas a mejorar. Todavía no estamos preparados para jugar con dos grandes como intentamos en algunos momentos. Nos cuesta jugar cuando no estamos acertados, no sólo con Pressey sino también con Heurtel y nos cuesta soltar el balón", apuntó como uno de los puntos clave en la derrota.