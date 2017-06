"Hablar de un modelo como el del Barça y no hablar de Navarro es un error inmenso"

Pese a aterrizar en el Palau tras una temporada en blanco y un nuevo proyecto que no mejoró las dos últimas campañas de Xavi Pascual, cree que llega en el mejor momento posible. "Nunca puede haber un mal momento para fichar por el Barça. Todo son noticias positivas y buenas para mí por haber llegado aquí. Entre todos podemos hacer que el Barça sea competitivo. Para mí es el momento adecuado para llegar al Barça", manifestó.

Y para generar esa ilusión necesita, aseguró, recuperar la identidad perdida y la competitividad. "Si no eres competitivo es imposible que puedas ganar. Hay que ganar partidos, pero lo más importante es el cómo lo hagas. El objetivo es que podamos tener un día regular, mejor o peor, en cuanto a acierto pero que haya unas señas de identidad que no dependan de eso y que sea un juego agresivo y ambicioso", argumentó.

"Queremos el máximo nivel de competición y de autoexigencia en cualquier ámbito. Voy a intentar trabajar siempre algo más que los demás y trabajar para hacer las cosas perfectas, no a nivel medio porque de esa manera no puedes competir. No pretendo cambiar ninguna mala dinámica, pretendo empezar una buena dinámica", comentó sobre su punto de partida.