Sito Alonso: "Esta línea de juego es la que nos lleva a ganar"

EUROPA PRESS

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado este viernes que la línea de juego que ha tenido su equipo, especialmente en cuanto a intensidad defensiva, en la victoria sobre Olympiacos (73-51), es lo que les puede llevar a ganar y a competir bien en Euroliga, y de momento ha permitido acabar con la serie de cinco derrotas seguidas entre competición europea y Liga Endesa.

"Me apetece pensar en que lo que ha hecho el equipo hoy lo había hecho antes. Esta línea de juego de hoy la deben mantener porque es lo que nos lleva a ganar. La defensa depende de uno mismo y hoy se ha hecho la defensa mucho mejor", apuntó en rueda de prensa.

Sito aseguró que están especialmente contentos por este triunfo. "Jugar contra Olympiacos siempre es muy difícil, siempre están metidos en el partido y ganar por más de 20 puntos es muy difícil jugando contra este tipo de jugadores, estoy muy contento por los aficionados y por mis jugadores. Esta es la manera de competir bien en esta Euroliga", reiteró.

No obstante, volvió a pedir calma y paciencia. "Creo que las cosas no salen en dos semanas ni en un mes, es una utopía. Ni vamos a mantener esta identidad siempre porque debe ser una cosa consolidada de todos, pero creer en que perderían la fe, no. El orgullo lo tenemos intacto", aseguró en este sentido.

"Los aficionados se habían sorprendido no por haber perdido cinco partidos, que también, sino por lo que habían visto anteriormente. Diferencia tan grande en cuanto a efectividad, contraataque... Recuperan algo que ya han hecho, ahora hay que mantenerlo y sobretodo fuera de casa, y saber que este es el único camino que queremos para tener identidad ganando o perdiendo", argumentó.

En cuanto al ambiente en el Palau Blaugrana, con silencio sepulcral en los primeros 5 minutos para protestar por el encarcelamiento de parte del Govern cesado, y otros 5 minutos clamando libertad, aseguró que no había visto nada similar nunca antes.

"Esa presión con los gritos de libertad no lo he vivido en ningún momento antes en Europa. Ha sido algo increíble. No sé si se han contagiado o no pero no se oía nada, ha sido inaudito y no lo había visto en ningún campo", explicó.

Pese a que en el equipo no hay un "conocimiento claro" de lo que está pasando en Catalunya, por lo menos no todos los jugadores, cree que este ambiente ha hecho que el Palau fuera inexpugnable. "Aunque se lo explicamos, algunos no lo entienden muy bien. Pero si el ambiente del Palau es como del quinto minuto al décimo, es casi imposible jugar aquí", expresó.