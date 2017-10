Sito Alonso: "Los jugadores no quieren perder esa ilusión generada"

Prevé un duelo difícil en Belgrado por el ambiente: "Es una buena prueba para ver el nivel grupal"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha señalado que sus jugadores no quieren perder la "ilusión generada" en el aficionado en los primeros partidos de esta temporada y he negado que sea algo negativo el hecho de que esté el entorno tan motivado, pues considera que marca un nivel mínimo exigible a los suyos que, este viernes, tendrán una "buena prueba" ante el Estrella Roja en el infierno del Kombank Arena.

Y es que el madrileño lo ve como un aspecto del todo positivo. "Nunca puedo pensar que me va a perjudicar algo positivo. Si la gente está contenta y el equipo ha mostrado algo positivo, estar preocupado por eso sería no ser justo con el trabajo que han hecho los jugadores. No tengo por qué pensar que no vayamos a seguir dando lucha", apuntó al respecto.

Mantener esa lucha y entrega debe ser "seña de identidad" de su equipo para un Sito Alonso que admite que afrontan este partido en Belgrado "con un poco de incertidumbre". "No sabemos cómo vamos a responder a jugar fuera de casa y más en un lugar tan especial como el Pionir. Muchos jugadores no conocen el ambiente que se puede generar, es una buena prueba para ver a qué nivel grupal estamos", manifestó.

En este sentido, desveló algunos de los trucos que ha utilizado en el pasado para entrenar situaciones similares, como hacer que sus jugadores no puedan hablar en ataque o poner un ruido ambiental ensordecedor por megafonía. "Al no poder hablar tienes que utilizar gestos que puedan servir para ordenar jugada de ataque. Si no eres consciente de lo que te puedas encontrar, te las encontrarás por sorpresa y quizá no puedas reaccionar si las cosas no van bien", señaló.