Sito Alonso: "La clave es que se disfrute defendiendo"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha celebrado este viernes el triunfo sobre el Panathinaikos (98-71) y ha destacado los 6-7 minutos que hizo su equipo tras el descanso, los mejores hasta el momento en lo que va de temporada, y en los que cogieron una renta ya insalvable en una noche en la que celebró la actitud y entrega de sus jugadores, sobretodo en defensa.

"No ha sido nada fácil. En los últimos 4-5 minutos a veces es difícil, cuando juegas fuera de casa, jugar ante un buen Barça y un Palau enchufado. No es fácil y es entendible esa situación, no esperaba una ventaja así pero no es una ventaja que defina el partido", comentó.