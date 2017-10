Sito Alonso: "Vamos a intentar aprovecharnos de la urgencia de Olimpia"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha señalado este miércoles en la previa del partido contra el AX Armani Exchange Olimpia Milan, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, que van a intentar aprovechar las urgencias de los italianos, que han perdido sus tres partidos, para darle la vuelta a su mala situación.

El Barça Lassa, que acumula tres derrotas consecutivas entre Liga Endesa y Euroliga, quiere recuperarse cuanto antes y olvidar el tropiezo en casa contra Zalgiris Kaunas. "Tengo un camino y no me voy a torcer por perder cinco partidos. Tenemos un pequeño bajón porque no estamos acostumbrados a perder partidos seguidos. Debemos centrarnos en el siguiente partido", aseguró.