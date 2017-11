Sito Alonso y las ventanas FIBA: "Ir a un partido de Euroliga sin 5-6 jugadores me parece surrealista"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado que sus jugadores están preocupados por tener que elegir entre jugar con el club o con sus selecciones en la primera ventana de la FIBA, al coincidir con partidos de Euroliga, y ha asegurado en este sentido que le parece "surrealista" que pueda quedarse sin alguno de sus hombres para afrontar la competición europea.

El técnico blaugrana cree que la solución al conflicto es "difícil" porque el calendario está estipulado así. "Tendría que llegarse a un consenso porque si no es poner una presión muy grande sobre unos jugadores que quieren por supuesto jugar con la selección y que están defendiendo los colores de un club, y que no quieren abandonarlo. Es la preocupación que veo en ellos", manifestó.

"A mí no sé si me quitaría el sueño pero sí me causaría un problema. Pero el club ha hablado con ellos con tranquilidad, y es importante que ellos entiendan la posición del club pero que no les obligan a tomar ninguna decisión", explicitó.